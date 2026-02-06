Суд рассмотрит уголовное дело против завкафедрой акушерства и гинекологии СамГМУ

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО «СамГМУ Минздрава России» Юрия Трезикова. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Расследованием уголовного дела занималось следственное управление СКР по Самарской области. Прокуратура Самарского района Самары утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, в 2021-2024 годах обвиняемый фиктивно трудоустроил на должности лаборантов кафедры шестерых человек, обучающихся в ординатуре, при этом в действительности работники не выполняли трудовые обязанности, а получаемую заработную плату и выплаты передавали заведующему кафедрой «за оказание содействия в беспрепятственной сдаче зачетов и промежуточных итоговых аттестаций в период обучения в ординатуре».

Всего обвиняемым незаконно получено более 1 млн руб., которыми он распорядился по своему усмотрению, считает следствие. Кроме того, в период с 2022 года по 2024 год Юрий Трезиков якобы получил через посредника от студента 108 тыс. руб. за оказание помощи в написании диссертации.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Самары. Арестованы счета и имущество обвиняемого на

общую сумму более 16 млн руб.

