Сыгравший безбилетника в фильме «Брат» Артур Арутюнян скончался в Петербурге

Актер театра и кино Артур Арутюнян скончался вечером 5 февраля в возрасте 68 лет. По словам его бывшей супруги Валентины Коноваловой, которую цитирует портал «Кино-Театр.ру», причиной смерти стал инфаркт, который артист перенес в Елизаветинской больнице.

Фото: Кадр из фильма «Брат» Артист Артур Арутюнян, скончавшийся в Петербурге на 69-м году жизни

Господин Арутюнян является выпускником Ереванского театрального института, после вуза он переехал в Петербург. Наибольшую известность ему принесла роль в культовом фильме «Брат», где он отказывается платить за проезд в общественном транспорте.

Всего на счету артиста семь киноработ, включая эпизоды в сериале «Улицы разбитых фонарей». В последние годы актер практически не снимался в кино из-за проблем со здоровьем.

Андрей Маркелов