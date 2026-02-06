Решение мэрии Новосибирска о расселении аварийных домов признано незаконным

Новосибирский областной суд подтвердил незаконность решения мэрии Новосибирска отложить срок расселения жителей семи аварийных домов на ул. Малыгина на 2031-2036 годы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Многоквартирные дома 13, 15, 19, 23, 25, 25/1 по ул. Малыгина были признаны аварийными в 2022-2023 годах. «Однако орган местного самоуправления не принимал должных мер по их расселению»,— отметили в надзорном ведомстве.

Ранее прокурор Новосибирска обратился в суд с исками о признании сроков, установленных мэрией для расселения домов на ул. Малыгина, незаконными. По мнению главы ведомства, аварийные дома должны быть расселены не позднее 31 декабря 2026 года. Центральный райсуд Новосибирска в сентябре 2025 года удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, понудив мэрию повторно рассмотреть вопрос о расселении домов в 2026 году. Тогда мэрия обратилась с апелляцией в Новосибирский областной суд.

Михаил Кичанов