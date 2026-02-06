Марат Каримов назначен замминистра Минсельхозпрода Татарстана

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен новый заместитель министра. Им стал Марат Каримов, сообщает пресс-служба ведомства.

Он будет курировать вопросы инженерно-технического обеспечения АПК, технического перевооружения и охраны труда.

Каримов окончил Казанский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса». С 2006 года он работал в сфере АПК, занимал различные должности в ООО «Сервис-Агро», ООО «DuPont», ООО «Натуральный продукт». С 2019 года возглавлял ООО «Агрофирма „Кырлай“».

Анна Кайдалова