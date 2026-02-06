Из Уфы запускают новую прямую электричку до Кандров

С 9 февраля поезд №6435 Шакша — Дема начнет по рабочим дням ходить до станции Кандры, сообщает пресс-служба Башкортостанской пригородной пассажирской компании (БашППК, дочерняя организация РЖД).

Электричка будет отправляться от станции Шакша в 17:41, в 18:10 прибывать к уфимскому вокзалу, в 18:28 начинать движение к поселку Чишмы и селу Кандры. На последнюю станцию поезд будет прибывать в 21:15.

Как поясняют в БППК, изменения в маршрут введены по итогам обратной связи от пассажиров.

Маршрут будут обслуживать современные поезда «Ласточка», «Финист» и ЭП2Д, рассказали «Ъ-Уфа» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Прежний ежедневный поезд от Уфы до Кандров №7461 будет курсировать по выходным дням с отправкой из столицы Башкирии в 18:28 и прибытием в Туймазинский район в 21:15.

Идэль Гумеров