Жителя Барнаула арестовали за перевод ВСУ 24 млн руб. в криптовалюте

В Барнауле суд заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года фигурант дела собрал более 24 млн руб., на которые приобрел криптовалюту и перевел ее на криптокошелек, используемый для финансирования подразделений Вооруженных сил Украины.

«Денежные средства предназначались для совершения на территории Российской Федерации терактов и иных преступлений террористической направленности»,— говорится в сообщении.

Правоохранители продолжают следственные действия, направленные на установление других фигурантов дела.

Александра Стрелкова