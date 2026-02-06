Пивоваренный завод «Белый Кремль» прекратил деятельность 2 февраля. Юридическое лицо ликвидировано путем реорганизации в форме присоединения, следует из данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пивзавод «Белый Кремль» в Чистополе ликвидирован как юрлицо

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Пивзавод «Белый Кремль» в Чистополе ликвидирован как юрлицо

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Белый Кремль» выкупило АО «Пивоварни Бочкарев» еще в конце 2023 года. На сайте «Пивоварен Бочкарев» указано, что завод работает с 2018 года на территории индустриального парка «Чистополь».

По данным Rusprofile, два года прибыль компании уходила в минус: 210 млн руб. в 2023 году и 347 млн руб. — в 2024 году.

Анна Кайдалова