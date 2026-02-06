Студент из Кинешмы получил за теракты 30 тысяч рублей и 19 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд признал 19-летнего студента из Кинешмы виновным в совершении терактов в Ивановской и Нижегородской областях. Его приговорили к 19 годам лишения свободы.

По данным пресс-службы суда, в 2024 году неустановленные лица создали террористическое сообщество, в которое вступил подсудимый. По указанию кураторов, личности которых также не установлены, участники сообщества в Нижегородской области подожгли трансформаторную подстанцию, от которой питалась базовая станция оператора сотовой связи. В Ивановской области они устроили поджог серверной базовой станции.

За совершение террористических актов подсудимый получил вознаграждение 30 тыс. руб.

По решению суда, первые четыре года заключения он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания — в колонии строгого режима. Также ему выписали штраф 50 тыс. руб.

Приговор в законную силу еще не вступил.