Жена мэра свердловского города отправила мошенникам около 14 млн рублей

Супруга главы одного из городов Свердловской области передала мошенникам около 13,9 млн руб. личных сбережений, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. Они убедили ее в проведении проверки якобы из-за утечки данных на предприятии, где она раньше работала, а также сообщили о якобы попытке перевода ее денег лицу со статусом иноагента.

Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Согласно заявлению 46-летней потерпевшей, с ней связались в Telegram неизвестные, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили ее установить несколько приложений, в том числе программу V2RayIun, и использовать VPN-соединение. Затем она установила по ссылке от мошенников «виртуальную банковскую карту». Под угрозами отправки в тюрьму, психологическим давлением, а также демонстрацией поддельных служебных удостоверений и под предлогом госзащиты неизвестные заставили потерпевшую закрыть счета и снять наличные. Часть из них была передана курьеру с кодовым именем «Астрология», другая — отправлена через банкомат. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Валерий Горелых напомнил жителям, что не следует переводить деньги на «безопасные счета», реагировать на неожиданные уведомления о якобы пришедшей посылке и цветах. Следует с осторожностью относиться к звонкам якобы с предыдущего места работы или от бывшего начальника. «Не важно, кто вы — жена мэра, как в вышеописанном ЧП, пенсионер, студент, школьник, доцент, врач, учитель, железнодорожник, водитель, сторож, артист, журналист, военный или космонавт. Стать жертвой откровенных подонков, чьи колл-центры, словно огромный спрут, как правило, располагаются на Украине, может стать практически любой человек, в том числе человек в погонах. Так, буквально накануне профессиональный психолог ГУФСИН угодил в сети аферистов»,— отметил полковник Горелых.

Ирина Пичурина

