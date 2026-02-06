Америка научит Европу жить правильно

Госдепартамент США решил заняться финансированием организаций и институтов в Европе, которые будут распространять политические позиции Вашингтона и противодействовать предполагаемым угрозам свободе слова. Прежде всего — в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе. Однако даже для британской крайне правой партии Reform UK Найджела Фараджа, которую администрация США решила одной из первых одарить вниманием и деньгами, в этом есть существенные риски. На фоне крайне негативного отношения британцев к президенту США Дональду Трампу партия очень настороженно воспринимает перспективу ее ассоциации с какими-либо инициативами MAGA в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава партии Reform UK Найджел Фарадж (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters Глава партии Reform UK Найджел Фарадж (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

О планах Госдепартамента США начать финансирование аналитических центров и организаций, связанных с движением MAGA, в ряде ключевых европейских стран для распространения «американских ценностей» и противодействия предполагаемым угрозам свободе слова сообщила 6 февраля британская газета Financial Times (FT). По словам источников издания, проект приурочен к празднованию 250-летия независимости США в конце этого года.



Как пояснил неназванный сотрудник американского внешнеполитического ведомства, новая программа, которая сосредоточится на поддержке аналитических центров в Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе, является своего рода вариацией предыдущих проектов Госдепартамента.

Просто вместо прошлых программ поддержки надлежащего управления, прав человека и демократии, финансирование которых Вашингтон резко сократил с приходом Дональда Трампа, у новой инициативы будет другая направленность — «поддерживать американские цели». «Мы этого совсем не скрываем. Каждый грант полностью раскрывается и подотчетен»,— заявил изданию дипломат США.

Курировать проект будет Сара Роджерс, занимающая в Госдепартаменте должность заместителя министра по вопросам публичной дипломатии. Как отрекомендовал ее один из собеседников FT, до прихода в правительство она имела обширные связи в европейском сообществе, выступающем за «свободу слова», многие из представителей которого стремились использовать ресурсы и внимание администрации США при Трампе.

Еще в декабре минувшего года Сара Роджерс побывала в Лондоне, Париже, Риме и Милане в рамках самопровозглашенного «тура за свободу слова», проявив себя одним из самых ярых критиков Европы в администрации Трампа.

Больше всего Сара Роджерс критиковала европейские законы о безопасности в интернете — британский закон и закон ЕС о цифровых услугах.

Их в Вашингтоне посчитали, «по сути, регуляторными схемами», направленными на подрыв свободы слова, американской промышленности и независимости технологического сектора.

Сара Роджерс пошла еще дальше, назвав британский закон о безопасности в интернете, который власти Великобритании называют решающим инструментом для защиты детей от вредного контента в сети, «тираническим и абсурдным».

«Совершенно очевидно, что среднестатистический британец хочет быть свободным человеком, хочет жить в свободной стране… Результаты, которых добивается Reform UK, являются неопровержимым доказательством того, что британская общественность недовольна этим режимом»,— отметила американская чиновница, выступая в декабре 2025 года в Лондоне на площадке правого аналитического центра Prosperity Institute, добавив, что хочет помочь Великобритании вернуть себе право на свободу слова.

То, что это не просто частное мнение отдельно взятой американской чиновницы, а новый курс Вашингтона по отношению к трансатлантическим союзникам, Европа впервые осознала еще год назад, после резонансного выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. В своей речи он буквально разнес европейских лидеров за отход от демократических ценностей, раскритиковав их за попустительство в отношении миграционного кризиса, за прямое вмешательство в выборы (тут политик привел в пример Румынию) и за ущемление свободы слова под эгидой борьбы с дезинформацией.

Следующим гвоздем в гроб идеологического единства США и Европы стала обнародованная прошлой осенью новая американская стратегия нацбезопасности.

В ней, по описанию газеты The Wall Street Journal, «европейские страны представлены как своенравные, приходящие в упадок державы, которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию и заглушающие голоса стремящихся к более националистическому развороту».

Если европейских мейнстримных политиков такая критическая позиция Штатов большей частью возмутила, то крайне правые силы не раз выражали согласие с американской оценкой ситуации в Европе. Тем не менее в симпатиях и тем более в предполагаемой материальной поддержке от администрации Трампа для крайне правых европейских сил таятся определенные риски. Как признали FT два члена возглавляемой Найджелом Фараджем партии Reform UK, ассоциации с любыми инициативами MAGA в Великобритании вызывают у политической силы настороженность, поскольку администрация Трампа в Британии крайне непопулярна. Согласно последним данным YouGov, положительно относятся к главе Белого дома лишь 16% британцев, в то время как 81% — отрицательно.

Наталия Портякова