Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти проведет два года на принудительных работах

Самарский областной суд отменил приговор, который ранее был вынесен бывшему руководителю департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Тольятти Павлу Баннову. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорен к двум годам принудительных работ с удержанием 15 % заработка в доход государства.

Ранее суд первой инстанции признал Павла Баннова виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ), на полтора года запретил ему занимать должности на госслужбе и оштрафовал на 50 тыс. руб. Прокуратура обжаловала это решение, и облсуд поддержал ее позицию.

Павла Баннова привлекли к уголовной ответственности после того, как в мае 2024 года благодаря помощи бывшего чиновника тендер на ремонт дорог в Тольятти выиграл подрядчик, не имевший преимуществ перед другими участниками. Сумма контракта составила 100 млн руб.

Изначально экс-чиновнику вменили воспрепятствование предпринимательской деятельности и превышение должностных полномочий. Но суд первой инстанции не нашел признаков превышения полномочий в действиях Павла Баннова.

Георгий Портнов