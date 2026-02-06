«Самарагаз» снизил тарифы и сделает перерасчет в рамках мирового соглашения с самарским УФАС

ОАО «Самарагаз» после претензий самарского УФАС снизил тарифы на техническое обслуживание газового оборудования и сделает перерасчет потребителям. Об этом говорится на сайте антимонопольной службы.

В 2024 году самарское УФАС заявило, что «Газпром газораспределение Самара», «Самарагаз», «СВГК» и «Юг-Газ» завышают цены услуги по обслуживанию газового оборудования и оштрафовало компании.

Позже ОАО «Самарагаз» обжаловало в Арбитражном суде Самарской области решение, предписание и постановление о назначении штрафа. В рамках арбитражного дела компания заключила с УФАС мировое соглашение, в рамках которого цены на ТО общедомового имущества в многоквартирных домах, ТО внутриквартирного газового оборудования в МКД и ТО ВДГО в частных домах будут снижены с 1 января 2024 года.

Так, в зависимости от типа газового оборудования, цены на ТО ВДГО в многоквартирных домах будут снижены от 21% до 63%, на ТО ВКГО в МКД и ТО ВДГО в частных домах от 6% до 80%.

«В соответствии с условиями мирового соглашения ОАО «Самарагаз» осуществит перерасчет платы потребителям за оказанные услуги; назначенный штраф должен быть уплачен. Обращаем внимание, что граждане вправе самостоятельно обратиться в адрес ОАО «Самарагаз» для осуществления перерасчета платы за предоставленные услуги»,— говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в компании, перерасчет касается периода с 1 января 2024 по 28 февраля 2025 года. Перерасчет по ТО внутриквартирного газового оборудования будет происходить в период 12 месяцев, а по общедомовому — 18 месяцев.

Кроме того, возможно заключение мирового соглашения между самарским УФАС и «СВГК».

Сабрина Самедова