Власти Батайска наказали подрядчика за плохую уборку парков

Власти Батайска наложили штраф на компанию, ответственную за содержание городских парков и скверов. Об этом в своем telegram-канале сообщил мэр города Валентин Кукин.

По словам господина Кукина, причиной стали многочисленные жалобы жителей. Комиссия проинспектировала парк им. Ленина, Парк Победы в Авиагородке, скверы Авиаторов и Авиагородок, а также аллею Панфилова. В ходе проверки обнаружили серьезные недостатки: нерегулярную очистку тротуаров, неполное удаление снега и наледи, переполненные контейнеры и разбросанный мусор.

«Такое исполнение контракта неприемлемо. Возникает простой вопрос зачем выходить на торги, если нет людей, техники и организации, чтобы обеспечить нормальное содержание городских территорий»,— заявил мэр Батайска.

Компании направили претензию с требованием срочно исправить ситуацию. Мэрия заняла жесткую позицию: при неустранении проблем последуют санкции, расторжение договора и внесение организации в реестр недобросовестных поставщиков. Это лишит ее права участвовать в будущих государственных закупках. Документы о нарушениях переданы в муниципальную инспекцию для применения административных мер.

Валентина Любашенко