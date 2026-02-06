Готовность строящегося для Смольного буксира «Нарвская застава» превысила 40%

Общая техническая готовность ледокольного буксира «Нарвская застава», который по заказу городского комитета по природопользованию строит «Верфь братьев Нобель» (входит в концерн «Калашников») в Рыбинске, превысила 40%, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе концерна.

На сегодняшний день корпус судна полностью сформирован. Ведутся работы по погрузке и монтажу основного и вспомогательного оборудования, в том числе главных двигателей мощностью 2х1800 кВт.

Параллельно осуществляется подготовка буксира к проведению электромонтажных, окрасочных и изоляционных работ, а также к установке дельных вещей и монтажу буксирно-швартовного устройства. Кроме того, ведется подготовка цистерн к проведению основных испытаний.

На вопрос «Ъ Северо-Запад» изменилась ли стоимость строительства судна (1,8 млрд руб на 2024 г. «Ъ») с момента заключения контракта, в пресс-службе концерна не ответили, сославшись на коммерческую тайну. Работы по строительству буксира «Нарвская застава» планируется завершить в декабре 2026 году.

Владимир Колодчук