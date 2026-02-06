Число дел о банкротстве жителей Удмуртии увеличилось в 2025 году на 15%

Арбитражный суд Удмуртии в 2025 году рассмотрел 207 дел о банкротстве юрлиц, что на 34% меньше, чем в 2024-м. Количество дел о финансовой несостоятельности физлиц, напротив, увеличилось на 15,5%, до 5,2 тыс. процедур. Об этом корреспонденту «Ъ-Удмуртия» на пресс-конференции рассказал председатель судебной инстанции Владимир Калугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Удмуртия — один из шести регионов, где, несмотря на рост количества дел о банкротстве граждан, уменьшилось количество решений о признании их банкротами»,— сказал господин Калугин, ссылаясь на данные «Федресурса».

Такую динамику председатель связывает с распределением массовых дел о банкротстве, не требующих высокой квалификации, между всеми судьями. Для сравнения, отметил он, в Санкт-Петербурге такие процедуры рассматривает только треть служителей закона.

«Новые судьи, которые раньше дела о банкротстве не смотрели, стали смотреть на них “незамыленным взглядом” и подходить к заявлениям строже,— объясняет господин Калугин.— Ранее должники часто не удосуживались объяснять, почему они перестали платить. Сейчас, когда ситуация выглядит неординарной, мы не спешим признавать их банкротами, предлагаем кредиторам выдвинуть план реструктуризации». По словам председателя, именно это обстоятельство и повлияло на снижение числа решений о банкротстве.

В завершение темы банкротств Владимир Калугин отметил, что в Удмуртии развита система внесудебного банкротства граждан: в 2025 году было вынесено 1,6 тыс. таких решений, что больше, чем в Москве (чуть более 1 тыс. процедур) или соседней Перми.