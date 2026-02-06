На трассе «Иртыш» в Курганской области три человека погибли в ДТП

В Курганской области на федеральной трассе Р254 «Иртыш» при столкновении легкового автомобиля и двух грузовиков погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает прокуратура региона.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 5 февраля на 393 км автодороги Челябинск —Курган — Омск — Новосибирск. По предварительным данным, 43-летний водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения и врезался в легковой автомобиль Nissan, который затем столкнулся с КамАЗом уже на полосе встречного движения для себя.

В результате на месте происшествия погибли 69-летний водитель Nissan и два его пассажира 69 и 58 лет.

Уголовное дело возбудили в отношении водителя Shacman. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.