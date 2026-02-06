Прокуратура проверяет обледенелый дом в челябинском поселке Новосинеглазово

Прокуратура Советского района Челябинска проверила условия жизни собственников квартир в доме в поселке Новосинеглазово. Установлено, что в некоторых помещениях пол покрылся слоем льда, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Информация о состоянии дома №41Б на улице Рабочей появилась в СМИ. На место выехали представители надзорного ведомства. В проверке также участвовали сотрудники территориального отдела государственной жилищной инспекции региона и управления ЖКХ мэрии, руководство ООО УК «Челябинск» и специалисты Центра гигиены и эпидемиологии области. Установлено, что подвал затоплен канализационными стоками, а пол в доме обледенел. В здании нет централизованной системы водоотведения. Кроме того, ремонт общего имущества и инженерных систем не проводился.

По результатам проверки надзорное ведомство оценит действия ответственных должностных лиц, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска