Нижегородцам стали чаще отказывать в кредитах при покупке товаров

В декабре 2025 года доля отказов по заявкам на POS-кредиты (займы при покупке товаров, оформляемые непосредственно в магазинах или на сайтах) в Нижегородской области составила 86,3%. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 7,6 процентных пунктов больше по сравнению с декабрем 2024 года.

В целом по России доля отказов по заявкам на POS-кредиты составила 88,2%. Это на 6,7 процентного пункта больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Среди 30 регионов-лидеров, где было подано больше всего заявок на POS-кредиты, наибольшие доли отказов зафиксированы в Краснодарском (89,5%) и Ставропольском (89,2%) краях, в Ростовской (88,7%), Волгоградской (88,4%) и Омской (88,3%) областях.

Нижегородская область в этом ТОП-30 оказалась в числе регионов с наименьшим количеством отказов вместе с Приморским (83,5%) и Хабаровским (85,9%) краями, Удмуртией (85,3%) и Санкт-Петербургом (86,3%).

Андрей Репин