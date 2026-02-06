В Башкирии около 2 тысяч семей-льготников получили землю за год

В 2025 году 1,92 тыс. семей-льготников Башкирии получили бесплатные участки для индивидуального жилищного строительства. Общая обеспеченность участками и альтернативной единовременной выплатой (250 тыс. руб.) достигла 83%. 366 участков получили участники СВО и семьи погибших бойцов.

Об этом 5 февраля сообщил заместитель министра земельных и имущественных региона Артур Аманбаев на круглом столе «Большая дружная семья сегодня». Круглый стол проходил с участием общественников и экспертов в Общественной палате Башкирии.

В республике фиксируется значительный рост числа многодетных семей: за пять лет их число увеличилось почти на 14 тыс., или 23,6%, заявила министр семьи, труда и соцзащиты региона Ленара Иванова. В общей сложности 192 тыс. семей льготников пользуются около 40 мер поддержки. Часть льгот доступна без учета дохода: компенсация за платное обучение в колледжах, бесплатный проезд школьников и посещение музеев.

Майя Иванова