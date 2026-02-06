МСП в Астрахани нарастили выручку на 191 млн руб. при поддержке Фонда развития промышленности

Прирост выручки проектов малых и средних предприятий, поддержанных Фондом развития промышленности Астраханской области, составил 191 млн руб. по итогам прошлого года. Наибольший показатель — 18% — продемонстрировали заемщики отрасли пищевой промышленности; производители электрокомпонентов показали рост в 10%. Об этом сообщил зампред регионального правительства Илья Волынский.

Проекты МСП в Астраханской области показали прирост выручки на 191 млн руб.

Фото: vk.com / i.volynskiy, i.volynskiy

За пять лет работы ФРП поддержал 61 проект на сумму более 1 млрд руб. Из них в прошлом году одобрили 12 заявок на сумму более 146 млн руб. на проекты в пищевой, легкой промышленности, а также на производство газовых котлов, прицепов, электронных компонентов и декоративных конструкций.

Господин Волынский отметил, что по проектам расширения производственных площадей, поддержанных ФРП в 2023–2024 гг., прирост объема отгруженной продукции превысил 70% по итогам прошлого года.

«Реализация проектов, профинансированных в 2025 году, обеспечит в период 2025–2030 гг. объем производства в размере 1,2 млрд руб., налоговые отчисления — порядка 100 млн руб., а также создание 36 новых рабочих мест. Кроме того, прямые инвестиции по данным проектам составят порядка 120 млн руб.», — рассказал зампред правительства Астраханской области.

