Сажали «помидоры»: полиция задержала двух наркоплантаторов из Петегофа

Полиция по подозрению в выращивании и хранении запрещенных растений задержала двух молдых людей в возрасте 31 и 38 лет на Ионинской улице в Петергофе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В ходе обыска по месту проживания задержанных нашли четыре пакета с марихуаной общим весом почти 7 кг, 21 куст конопли, а также оборудование для культивирования растений, электронные весы и упаковочный материал.

Один из молодых людей заявил полицейским, что они вместе с приятелем сажали у себя помидоры. Впрочем, это не спасло злоумышленников от уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Андрей Маркелов