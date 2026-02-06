Мэр Ульяновска пригрозил крупными штрафами за отказ от борьбы с американским кленом

Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил всем ответственным руководителям «готовиться к нововведениям, которые вступят в силу с 1 марта постановлением Рослесхоза, включившего ясенелистный или американский клен и борщевик Сосновского в список опасных растений», сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, мэр поставил задачу городскому управлению по охране окружающей среды подготовить соответствующий нормативно-правовой акт, «упрощающий борьбу с этими вредными для нашей природы растениями на местном уровне». Он отметил, что «за неисполнение требования об уничтожении инвазивных растений собственникам земельных участков могут грозить крупные штрафы», в связи с чем управление административно-технического контроля должно подготовить соответствующий план проверок.

По словам директора МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению» Геннадия Моргунова, борщевик Сосновского на территории Ульяновской области «почти не растет», а вот с американским ясенелистным кленом, который вытесняет традиционные деревья и кустарники России, приходится бороться постоянно. Теперь, отмечает Геннадий Моргунов, для вырубки американского клена не нужно будет оформлять порубочный билет, процедура будет значительно проще.

Особенность ситуации в том, что на самом деле приказ Рослесхоза «Об утверждении перечня опасных видов инвазивных (чужеродных) растений», в который пока включены только два вида растений, еще не подписан. Накануне, 4 февраля, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован только проект приказа Рослесхоза, и ему еще предстоит пройти общественные обсуждения, оценку регулирующего воздействия и рассмотрение в Минюсте РФ.

Сергей Титов, Ульяновск