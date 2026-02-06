Стенд Татарстана на выставке MITT в «Крокус Экспо» обойдется в 5 млн рублей
На создание и содержание стенда Татарстана на международной туристской выставке MITT выделят 5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Скриншот из документации, опубликованной на сайте госзакупок
Мероприятие будет проходить с 11 по 13 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске.
Подрядчику предстоит построить стенд площадью 100 кв. м, оборудовать переговорные зоны и подсобное помещение, обеспечить присутствие представителя на площадке.
Конструкция стенда будет выполнена из металлических элементов со светодиодным освещением и арт-объектом «Падающая башня Сююмбике». Стенд оформят полноцветной печатью, декоративными надписями, логотипами и живыми растениями. Также предусмотрены мебель, экраны, кофемашины, кулеры, посуда и продукты для угощения гостей.
Монтаж конструкций должен быть завершен до 10 марта 2026 года. Финансирование осуществляется за счет бюджета Татарстана.
Заказчиком выступает госкомитет республики по туризму.