Стенд Татарстана на выставке MITT в «Крокус Экспо» обойдется в 5 млн рублей

На создание и содержание стенда Татарстана на международной туристской выставке MITT выделят 5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Скриншот из документации, опубликованной на сайте госзакупок

Мероприятие будет проходить с 11 по 13 марта в МВЦ «Крокус Экспо» в Красногорске.

Подрядчику предстоит построить стенд площадью 100 кв. м, оборудовать переговорные зоны и подсобное помещение, обеспечить присутствие представителя на площадке.

Конструкция стенда будет выполнена из металлических элементов со светодиодным освещением и арт-объектом «Падающая башня Сююмбике». Стенд оформят полноцветной печатью, декоративными надписями, логотипами и живыми растениями. Также предусмотрены мебель, экраны, кофемашины, кулеры, посуда и продукты для угощения гостей.

Монтаж конструкций должен быть завершен до 10 марта 2026 года. Финансирование осуществляется за счет бюджета Татарстана.

Заказчиком выступает госкомитет республики по туризму.

Анна Кайдалова