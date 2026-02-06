В Кургане санитарку осудили на 10 лет за убийство девочки в доме-интернате

Курганский областной суд вынес приговор бывшей работнице Шадринского детского дома-интерната для умственно-отсталых детей, обвиняемой в убийстве девятилетней девочки (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Преступление произошло в августе 2025 года. Следствие и суд установили, что ночью санитарка одного из отделений интерната из личной неприязни к воспитаннице ударила ее по голове, после чего задушила. Впоследствии сотрудница медучреждения сообщила о смерти ребенка в правоохранительные органы, но свою причастность к случившемуся отрицала. Спустя сутки санитарку задержали по подозрению в убийстве.

Приговором суда был удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда удовлетворен на сумму 2 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.