Военный получил 5 лет строгого режима за самоволку в Хакасии

Абаканский гарнизонный военный суд признал Хурена-оол Оолака виновным в самовольном оставлении воинской части, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, военнослужащий 1 мая 2024 года самовольно покинул пункт временной дислокации воинской части и убыл к месту своего жительства, где проводил время по своему усмотрению. Спустя полтора года его задержала военная комендатура.

Суд назначил Хурену-оол Оолаку 5 лет 3 месяца исправительной колонии строгого режима.

Михаил Кичанов

