Главы Ямала и Муравленко обсудили строительство нового жилья в городе

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и глава города Муравленко Елена Молдован обсудили строительство нового жилья и соцобъектов и подвели итоги 2025 года, сообщили в окружном правительстве. На встрече также были затронуты темы помощи участникам специальной военной операции (СВО) и патриотического воспитания.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В 2025 году в Муравленко снесли 15 ветхих домов, 202 семьи переехали в новые квартиры, а в этом году новое жилье получат 100 семей — уже сдано четыре многоквартирных дома. В прошлом году после капитального ремонта открылись обновленные школа №5 и Дом культуры. Строится новая пятиэтажная поликлиника на 730 посещений в смену, которая готова уже на 60% — она объединит взрослую поликлинику, стоматологию и женскую консультацию. Также ведется строительство патологоанатомического корпуса и инфекционного отделения. Кроме того, завершается строительство центра единоборств «Северный характер», где смогут заниматься более 350 спортсменов.

По итогам 2025 года Муравленко стал победителем отраслевого конкурса за лучшую строительную площадку в дорожной сфере. В городе отремонтировано более 3 км дорог, созданы современные системы водоотведения и уличного освещения, обустроены пешеходные тротуары с велодорожками. Доля дорог, соответствующих нормативам, превысила 76%, а каждая вторая остановка в Муравленко теперь оснащена утепленными павильонами. В рамках благоустройства в 2025 году была завершена реконструкция парка «Месторождения» и обновлена территория у Дома культуры, создан сквер Воинской Доблести. Благоустройство также получили три двора, где проживают 860 семей — в этом году обновят дворовые территории для 587 семей.

Ветераны СВО Виктор Некрасов и Анастасия Бозылева проходят стажировку в администрации Муравленко и участвуют в общественной и политической деятельности. Жители и предприятия города отправили на фронт более 23 тонн гуманитарных грузов и 23 машины. Проводятся мероприятия памяти погибших на СВО бойцов, особое внимание уделяется социальной адаптации ветеранов через спорт.

«Муравленко — сплоченный многонациональный город, результаты работы команды видны по всем направлениям. Одно из важнейших — строительство жилья, тема всегда была в городе острой. Летом вручали ключи новоселам, сейчас идет активное строительство домов, жители видят изменения. В Год здоровья ждем запуск "Северного характера". Город развивается, будем продолжать его поддерживать, чтобы и социальная, и экономическая жизнь города была на достойном уровне»,— отметил Дмитрий Артюхов.

