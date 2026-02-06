В Самаре главу департамента городского хозяйства оштрафовали за выбоины и просадки на дорогах

Прокуратура Железнодорожного района Самары привлекла к административной ответственности главу департамента городского хозяйства и экологии администрации города Евгения Владимирского. Поводом для этого стали дефекты проезжей части на пяти улицах. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку и установило, что на улицах Безымянной, Ново-Урицкой, Мориса Тореза, Волгина и Партизанской имеются выбоины и просадки. В отношении Евгения Владимирского было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Чиновника оштрафовали на 20 тыс. руб. Кроме того, его подчиненные, ответственные за состояние дорог, были привлечены к дисциплинарной ответственности. После этого дороги на пяти улицах отремонтировали.

Георгий Портнов