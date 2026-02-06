Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии четыре человека пострадали в ДТП с участием иномарки и «УАЗа»

Четыре человека пострадали в ДТП при столкновении легкового автомобиля Fiat Albea с «УАЗом» на трассе в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

Предыдущая фотография

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Следующая фотография
1 / 3

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

Фото: ГАИ Удмуртии

53-летний водитель Fiat пошел на обгон в запрещенном месте, что привело к столкновению иномарки с «УАЗом», которым управлял 56-летний мужчина. ДТП произошло вечером 5 февраля.

В результате дорожной аварии пострадали водитель и 47-летняя пассажирка Fiat, а также находившиеся в салоне «УАЗа» женщины 58 и 40 лет. Водителя и пассажира иномарки увезли в больницу.