Ударившая ребенка в детском саду педагог привлечена к штрафу в Омской области

По факту причинения побоев ребенку педагог детского сада по инициативе полиции привлечена к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ с назначением штрафа 10 тыс. руб. Из дошкольного учреждения она уволена, сообщает прокуратура Омской области.

Как установило надзорное ведомство, инцидент произошел в Немецком национальном районе в октябре 2025 года. В процессе обучения музыкальный руководитель детского сада ударила за непослушание четырехлетнего ребенка рукой по лицу. О случившемся воспитанник рассказал своей матери.

Также суд постановил взыскать с детского сада компенсацию морального вреда и расходы на лечение ребенка на сумму 32,7 тыс. руб. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Михаил Кичанов