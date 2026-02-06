Нижегородская мэрия сохранила размер платы за детсады в Кстовском районе

Администрация Нижнего Новгорода утвердила новое постановление о размере родительской платы за детские сады. Документ опубликован на сайте мэрии 5 февраля 2026 года, он принят в связи с присоединением к Нижнему Новгороду Кстовского округа.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тарифы везде останутся такими же, какие были установлены нижегородскими и кстовскими властями в 2025 году.

В Нижнем Новгороде (кроме Кстовского района) размер платы составит 181,95 руб. за день для детей до трех лет и 201,2 руб. — для детей от трех до семи лет.

В Кстовском районе родители продолжат платить 36 руб. в день за посещение детьми групп с пятичасовым пребыванием и только завтраком, 83 руб. — с завтраком и обедом. В группах с пребыванием детей от 9 до 10,5 часа плата составит 136 руб., 12 часов — 159 руб., 24 часа — 169 руб.

Галина Шамберина