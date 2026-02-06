Четыре частные клиники Прикамья отказались от проведения абортов

В Пермском крае четыре частные клиники добровольно отказались от проведения абортов, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

На сегодняшний день лицензиями для проведения искусственного прерывания беременности в Пермском крае владеют девять частных медицинских организаций. В государственных медучреждениях проводят искусственное прерывание беременности по желанию женщины, при наличии медицинских показаний.

Напомним, в декабре ТАСС сообщал о том, что насчитывается уже 800 частных клиник в 14 регионах России, которые отказались от проведения абортов.