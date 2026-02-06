На следующей неделе в двух домах в центре Уфы уменьшат отопление из-за ремонта

10 февраля ООО «БашРТС» уменьшит подачу тепла в два многоквартирных дома в центре Уфы, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района. Ограничения местные власти объясняют ремонтом.

Под «понижение параметров теплоснабжения и водоснабжения» (цитата по пресс-службе администрации) попадут дома Карла Маркса, 38 и Достоевского, 45.

Кроме того, мера затронет детский сад №33 на Карла Маркса, 36/1.

По данным «Яндекс. Погоды», 10 февраля температура воздуха в Уфе должна составить от 16° до 19°.

Идэль Гумеров