В Татарстане в выпуск комплектующих для УЭЦН вложили 240 млн рублей
В Альметьевске компания «Аспен» наладила серийный выпуск новых видов комплектующих для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), применяемых при добыче нефти. Объем инвестиций в расширение производства превысил 240 млн руб., сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП).
Фото: Пресс-служба АО «Аспен»
Из этой суммы 180 млн руб. предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».
На эти средства предприятие закупило современное оборудование для высокоточной механической обработки, включая роботов-манипуляторов. После модернизации совокупные мощности производства рабочих ступеней на площадке выросли почти на 20%, до 1,2 млн единиц в год.