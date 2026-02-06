В Альметьевске компания «Аспен» наладила серийный выпуск новых видов комплектующих для установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), применяемых при добыче нефти. Объем инвестиций в расширение производства превысил 240 млн руб., сообщила пресс-служба федерального Фонда развития промышленности (ФРП).

В Татарстане в выпуск комплектующих для УЭЦН вложили 240 млн рублей

Фото: Пресс-служба АО «Аспен» В Татарстане в выпуск комплектующих для УЭЦН вложили 240 млн рублей

Фото: Пресс-служба АО «Аспен»

Из этой суммы 180 млн руб. предоставил ФРП в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».

На эти средства предприятие закупило современное оборудование для высокоточной механической обработки, включая роботов-манипуляторов. После модернизации совокупные мощности производства рабочих ступеней на площадке выросли почти на 20%, до 1,2 млн единиц в год.

Анна Кайдалова