В КЧР крановщик и начальник предстанут перед судом за гибель маляра

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесской Республики примет к рассмотрению уголовное дело против машиниста автокрана Д. и начальника цеха К. из АО «Водоканал». Судьи обвиняют их по ч. 2 ст. 216 УК РФ в нарушении правил безопасности при строительных работах, которое привело к тяжкому вреду здоровью одному человеку и смерти другого, сообщает объединенная пресс-служба судов КЧР.

10 ноября 2025 года Д., работник участка «автоколонна» АО «Водоканал» в Усть-Джегуте, поднимал двух маляров — Б. и К. — на высоту 4,93 метра. Он подвешивал их в кустарной металлической корзине на стреле крана марки «МАЗ», которая не предназначалась для высотных работ. Корзина не имела ограждений, а рабочие обходились без средств индивидуальной защиты и строительных лесов. К., начальник цеха, не проконтролировал технику безопасности. Корзина опрокинулась, и маляры рухнули на асфальт с почти пятиметровой высоты. Б. погиб на месте от множественных травм, К. получил тяжелые повреждения.

Прокуроры связывают трагедию с системными нарушениями на предприятии. АО «Водоканал» обслуживает очистные сооружения в Усть-Джегуте, где шли малярные работы. Следствие собрало доказательства: отсутствие инструктажа, несертифицированное оборудование и игнорирование норм Ростехнадзора по подъемным работам. Прокуратура Карачаево-Черкесии ранее возбудила дело по аналогичной статье — ч. 2 ст. 143 УК РФ за нарушение охраны труда, но теперь переквалифицировала его в ч. 2 ст. 216 УК РФ под строительные риски.

Усть-Джегутинский районный прокурор подал гражданский иск на 2,5 млн рублей за моральный вред родственникам погибшего. Судьи избрали обвиняемым подписку о невыезде и надлежащем поведении. Первое заседание назначено на 12 февраля 2026 года в 14:30. В Усть-Джегуте АО «Водоканал» теперь ждет проверок, а суд определит наказание — до пяти лет лишения свободы для каждого обвиняемого.

Станислав Маслаков