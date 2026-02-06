Доходы дефицитного бюджета Прикамья 2025 года превысили план

На 1 января текущего года план консолидированного бюджета по доходам перевыполнен на 1,6%. По данным министерства финансов Пермского края, этот показатель составил свыше 322,2 млрд руб. (план 317,244 млрд руб.). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (АППГ), рост доходов составил 2,9%.

Основными источниками пополнения казны остаются платежи по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило платежей на 71,563 млрд руб. (91% от плана), по НДФЛ — 107,299 млрд руб. (100%). Стоит отметить, что, по сравнению с прошлым годом, процент исполнения по налогу на прибыль составил 80,4%, а по налогу на доход физлиц — 110,1%. Безвозмездные поступления составили 36,9 млрд руб. (101,1%) к плану, безвозмездные поступления из других бюджетов 34,117 млрд (99,8%) к плану.

Консолидированный бюджет на 1 января 2026 года по расходам исполнен на 94,2%, этот показатель составил 370,555 млрд руб. Основные расходные статьи: образование (95,35 млрд руб.), социальная политика (67,221 млрд руб.), здравоохранение (35,57 млрд руб.). Дефицит бюджета составляет 48,346 млрд руб. при плане 76 млрд руб.