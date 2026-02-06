К началу учебного года Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева в Нижнекамске получит обновленный учебный корпус. Общий объем инвестиций составляет 430 млн руб., сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

На реконструкцию колледжа нефтехимии в Нижнекамске выделили 430 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На реконструкцию колледжа нефтехимии в Нижнекамске выделили 430 млн рублей

В здании обновят 70 аудиторий, столовую, актовый и спортивный залы. В корпусе появятся коворкинги, многофункциональные пространства, студенческое кафе, а во дворе — зона отдыха с мебелью из переработанного пластика. Работы планируется завершить в августе 2026 года.

В колледже обучаются более 4 тыс. студентов — будущих специалистов для нефтехимической отрасли.

