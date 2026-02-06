Бюджет Красноярска 2025 года исполнен с техническим дефицитом в 0,4 млрд рублей

Доходы бюджета Красноярска в 2025 году составили 71,1 млрд руб. Из этой суммы 38,6 млрд руб. пришлось на собственные налоговые и неналоговые доходы, говорится в сообщении мэрии об исполнении бюджета.

По данным городской администрации, расходы в прошлом году достигли 71,5 млрд руб. «Бюджет Красноярска исполнен с техническим дефицитом в объеме 0,4 млрд руб., который полностью обеспечен остатками на начало 2025 года. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует»,— отмечается также в сообщении.

Объем муниципального долга по итогам 2025 года сократился до 4,3 млрд руб. Это на 334 млн руб. меньше, чем по итогам 2024-го.

Бюджет Красноярска на 2026 год горсовет утвердил в декабре 2025-го. Он предполагает доходы в размере 76,29 млрд руб., расходы — 80,58 млрд руб., дефицит — 4,29 млрд руб.

Валерий Лавский