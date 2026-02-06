Уголовное дело возбудили после нападения на сотрудницу нижегородского ПВЗ

Полиция задержала подозреваемого в нападении на 20-летнюю сотрудницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Им оказался 39-летний ранее неоднократно судимый житель региона, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 6 февраля.

Со слов потерпевшей, посетитель напал на нее, угрожая канцелярским ножом. Злоумышленник хватал ее за руки, но девушка смогла оказать сопротивление, и он ушел, ничего не взяв.

В опубликованном полицией видео задержанный говорит, что пришел в ПВЗ в поисках своей девушки Натальи, которая без спроса взяла у него деньги. Сотрудница пункта схватилась за телефон и сказала, что Натальи здесь нет. Тогда он вырвал телефон у потерпевшей и кинул его, после чего выбежал, так и не найдя Наталью. В содеянном задержанный раскаялся.

По факту нападения расследуют дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Полицейские устанавливают возможную причастность фигуранта к иным преступлениям.

Галина Шамберина