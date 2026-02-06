Более 1 млрд рублей направят на вывоз мусора из Ижевска и пригорода в 2026 году
Чуть более 1 млрд руб. направят на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из Ижевска и Завьяловского района с 1 апреля 2026-го по 1 апреля 2027 года. Торги разместили на портале госзакупок 4 февраля.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Всего из городской агломерации планируется вывезти 230 тыс. т ТКО. Следовательно, сбор и перевозка 1 т мусора стоит 4,5 тыс. руб. Отходы будет принимать полигон «Чистый город» по Нылгинскому тракту.
Торги разместил регоператор «Спецавтохозяйство». Подрядчика определят 25 февраля.