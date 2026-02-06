С минздрава Башкирии взыскали более 500 тысяч рублей для ребенка-инвалида

Прокуратура Шаранского района в суде взыскала с министерства здравоохранения более 500 тыс. руб., которые семья с четырехлетним ребенком-инвалидом потратила на покупку специальных медицинских средств.

Проверка надзорного ведомства установила, что страдающему хроническим заболеванием ребенку требуется постоянная медицинская помощь в амбулаторных условиях, а также средства медицинского назначения. Последние ему полагались в льготном порядке.

Однако долгое время ребенок-инвалид не получал медизделия, и отец вынужден был покупать их самостоятельно.

По итогам проверки прокуратура обратилась в Кировский райсуд Уфы с гражданским иском к минздраву Башкирии. Третьими лицами в разбирательствах участвовали «Башфармация», минфин республики и Шаранская центральная районная больница.

Суд обязал ответчика выплатить деньги.

Майя Иванова