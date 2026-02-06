Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Глава Перми предложил наградить Надежду Беляеву почетной грамотой

Глава Перми Эдуард Соснин выступил с инициативой наградить почетной грамотой «за многолетнюю плодотворную просветительскую деятельность в области культуры и искусства, значительный личный вклад в сохранение и развитие музейного дела в городе Перми» президента Пермской государственной художественной галереи Надежду Беляеву.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Соответствующий проект внесен на рассмотрение депутатов Пермской городской думы. 

Надежда Беляева возглавляла Пермскую художественную галерею с 1976 по 2011 год. При ней собрание галереи выросло более чем вдвое и сегодня насчитывает свыше 53 тыс. произведений. Сейчас Надежда Беляева занимает пост президента Пермской художественной галереи.