В Татарстане за год доля отказов по заявкам на POS-кредиты выросла на 7,8 процентного пункта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В Татарстане выросла доля отказов в POS-кредитах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю республика вошла в пятерку регионов с самой заметной динамикой. Более существенный рост зафиксирован только в Удмуртии (+8,5 п.п.), Воронежской (+8,4 п.п.), Самарской (+8,3 п.п.) и Белгородской (+8,1 п.п.) областях.

В целом по России доля отказов в декабре 2025 года составила 88,2% против 81,5% годом ранее, увеличившись на 6,7 п.п. При этом по сравнению с ноябрем показатель снизился на 1,2 п.п.

