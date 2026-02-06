В Челябинске увеличится число парковок для электросамокатов на 27%

В новом сезоне 2026 года количество мест для парковки арендных электросамокатов в Челябинске составит 1,9 тыс. точек. Это на 26,6% больше, чем в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба сервиса кикшеринга Whoosh.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение об увеличении числа парковок приняли на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения 5 февраля. В начале 2025 года таких точек по Челябинску было около 1 тыс., к концу сезона их количество выросло до 1,5 тыс.

Как подчеркивают в пресс-службе оператора, администрация города, ГАИ и сервисы аренды наладили совместную работу по обучению правилам передвижения на самокатах и контролю за их соблюдением. В итоге в прошлом году аварийность с участием транспортных средств Whoosh сократилась на 40%.

Виталина Ярховска