21 дом и два детсада Ижевска остались без тепла из-за аварии на теплотрассе

21 жилой дом на Воткинском шоссе в Ижевске остались без отопления и горячей воды на время ремонтных работ из-за повреждения теплотрассы. Об этом сообщили в удмуртском филиале «Т Плюс». Под отключение также попали детсады №194 и 147, вечерняя школа №3 и спортивный зал «Тайга», троллейбусная диспетчерская и торговое здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Планируем завершить работы и восстановить подачу тепла и воды сегодня до 21:00. После этого обслуживающие организации должны подключить и отрегулировать внутренние системы зданий»,— говорится в сообщении. Сейчас поврежденный участок отключен, определяется место дефекта.