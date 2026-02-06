Cпрос на склады в Петербурге и Ленобласти снизился на 67% за год

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2025 года объем спроса на складскую недвижимость составил 236 тыс. кв. м, что на 67% меньше, чем годом ранее. Такие данные приводятся в обзоре консалтинговой компании CMWP.

Ввод новых складских площадей в агломерации, по оценке CMWP, достиг 718 тыс. кв. м (–22% год к году). Основной объем пришелся на формат build-to-suit: его доля в новых объектах выросла на 45 процентных пунктов (п. п.), до 81%. При этом маркетплейсы обеспечили 44% общего ввода. К крупнейшим завершенным проектам аналитики отнесли комплекс Ozon в Порошкино (120 тыс. кв. м), объект Wildberries (106 тыс. кв. м) и склад X5 Group (65 тыс. кв. м).

Средняя запрашиваемая базовая ставка аренды для объектов класса A составила 10 286 руб. за кв. м в год. Доля свободных площадей в сегменте класса A оценена в 4,3%. При этом 69% вакантного предложения составили предложения субаренды марктеплейса Ozon.

В структуре спроса наибольшую долю заняли производственные компании (29%) и омниканальный ретейл (24%). На третьем месте расположилась сфера логистики (20%). Доля e-commerce сократилась до 15% (–33 п. п. за год). Средняя площадь сделки снизилась вдвое.

Артемий Чулков

Андрей Маркелов