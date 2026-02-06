Курорт «Манжерок» увеличил зону катания до 81 км в зимнем сезоне 2026

Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» запустил в работу 5 новых канатных дорог, оснащенных комфортными гондолами, что позволило создать независимую третью точку доступа на склон. Благодаря новым канатным дорогам для лыжников и сноубордистов будут доступны дополнительные 31 км трасс, а общая протяженность горнолыжных трасс составит 81 км.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Новые канатные дороги отличаются высокой скоростью движения и могут посоревноваться в скорости с канатной дорогой «Чуйский тракт», пропускная способность каждой составляет 2400 чел./час. Современные кабины также рассчитаны на 8 пассажиров и оснащены подогревом сидений, аудио- и видеосопровождением, что обеспечивает максимальный комфорт во время подъема на вершину.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Две очереди канатных дорог — «Легенда» и «Перевал» — получили названия в продолжение концепции отражения уникальности Горного Алтая. Все пять канатных дорог содержат в названии отметки высот расположения верхних станций, что позволяет легко ориентироваться во время катания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Первые пассажиры отмечают захватывающие виды канатной дороги «Легенда 390». Она простирается над Манжерокским озером, открывая обзор на территорию курорта и парк приключений «Дримвуд». Здесь, на нижней станции, расположилась просторная бесплатная парковка и новая точка проката на более чем 2800 единиц горнолыжного и сноубордического оборудования, создавая идеальные условия для незабываемого отдыха.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

На данный момент на курорте «Манжерок» функционирует 10 канатных дорог кресельного и гондольного типа, а также траволатор, открывающие доступ к трассам различного уровня сложности: от зеленых до черных. Это позволяет расширять горизонты катания как для начинающих, так и для опытных лыжников и сноубордистов, снизить время ожидания посадки на подъемник и открыть новый уровень комфорта в катании.

Предыдущая фотография Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок» Следующая фотография 1 / 2

ООО «ВК «Манжерок»