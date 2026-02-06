«Это не очень похоже на мирный сценарий»

«Хаменеи есть о чем беспокоиться»,— президент США Дональд Трамп сделал ряд жестких заявлений в адрес Ирана. 6 февраля в Омане должны состояться переговоры Вашингтона и Тегерана. Судя по многочисленным прогнозам, вероятность компромисса почти равна нулю. Главный вопрос — ядерная программа Исламской Республики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает военный конфликт неизбежным

Президент США сначала отменил переговоры с Ираном, но потом, приняв во внимание просьбы своих союзников, прежде всего Катара, Иордании, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, изменил решение. Эти страны рискуют оказаться втянутыми в новое большое противостояние на Ближнем Востоке, поэтому их позиция понятна. В итоге встреча делегаций Ирана и США состоится в Омане.

Изначально Белый дом требовал от Тегерана отказаться от ядерной и ракетной программ, поддержки так называемых прокси-сил и жесткого подавления протестов. Консультации предполагалось провести в Стамбуле при участии ряда ближневосточных стран. Дональд Трамп сам активно предлагал иранцам сделку ради общего блага.

Однако аятоллы не вняли этим предложениям и выдвинули встречные условия: они готовы обсуждать только первый пункт, то есть ядерную программу. Турция как место проведения встречи им не подошла. Тегеран заявил, что она должна состояться тет-а-тет, без лишних свидетелей. Вашингтон с гневом от этого отказался. Мировая общественность, затаив дыхание, ждет удара. Однако ничего не происходит.

Главу Белого дома уговаривают или настойчиво просят все-таки выслушать представителей Исламской Республики. Одновременно Корпус стражей исламской революции заявил об аресте в Ормузском проливе двух танкеров якобы с контрабандной нефтью. Ранее они же пытались захватить американское нефтеналивное судно, однако вовремя подошел эсминец. Тем временем к авианосцам опасно приблизился иранский беспилотник, который был сбит палубным истребителем F-35C.

На простом дворовом русском языке это называется «взять на слабо». Иран не только не идет на компромиссы, но и откровенно провоцирует.

Его аргументы очень простые: изнеженный Запад не отважится на жесткие меры, потому что есть большая опасность втянуться в затяжную войну. Для Трампа это смерти подобно. Но и развернуться и уйти ему тоже нельзя — дома съедят живьем. Четкого плана у американцев нет. Решение спонтанное, вроде бы он сам загнал себя в ловушку. Каждый следующий шаг ухудшит и без того непростое положение, значит, нужно договариваться на иранских условиях.

Как известно, они таковы: США оставляют Иран в покое, снимают со страны санкции, а Тегеран обещает (в основном на словах) не создавать атомную бомбу. Что касается ракет и протестов, это внутреннее дело Исламской Республики. Америка вроде бы от своих требований не отказывается.

Здесь нужно учитывать тот факт, что главный переговорщик Трампа Стив Уиткофф — все-таки не дипломат и опыта в подобных очень сложных вопросах не имеет. Но не будем гадать. Тем временем американская военная группировка в регионе усиливается. Это не очень похоже на мирный сценарий.

И, собственно, кто сказал, что у Трампа нет плана. Объединенный комитет начальников штабов на то и существует, чтобы такие планы готовить. Зачем они тогда нужны? Что касается смены власти в Иране, то почему-то считается, что ее нельзя сместить посредством внешнего воздействия. С этим также при желании можно поспорить.

Дмитрий Дризе