В Прикамье на 11% выросли продажи новых автомобилей

В декабре 2025 года продажи новых автомобилей в Пермском крае выросли на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одна из причин — ожидаемый рост цен из-за повышения утилизационного сбора. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В целом за год продажи новых автомобилей в регионе сократились на 14%, что соответствует общероссийским тенденциям (–16%). Основной причиной снижения спроса стало изменение потребительского поведения: покупатели не хотели приобретать новые машины непривычных брендов по ценам ранее популярных иномарок. В результате спрос сместился на вторичный рынок, что привело к увеличению среднего срока владения автомобилем в России: доля авто старше 10 лет превысила 70%.

Более двух третей новых автомобилей в 2025 году были приобретены в кредит, несмотря на высокие ставки. В декабре из-за повышенного спроса объем выдачи автокредитов в Прикамье вырос на 44% в годовом выражении.