Трассу Пермь — Екатеринбург в районе Ревды перекрыли из-за пяти ДТП
На 312 км дороги Пермь — Екатеринбург в Ревдинском районе в направлении Екатеринбурга введено временное ограничение движения для всех транспортных средств. Согласно предварительной информации, причиной стало пять ДТП на данном участке, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Фото: ГИБДД Свердловской области
Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварий и уточняют количество участников ДТП.
Водителям, направляющимся в сторону Екатеринбурга, рекомендуется пересмотреть маршрут из-за отсутствия объездных путей. Пути объезда отсутствуют.