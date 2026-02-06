Трассу Пермь — Екатеринбург в районе Ревды перекрыли из-за пяти ДТП

На 312 км дороги Пермь — Екатеринбург в Ревдинском районе в направлении Екатеринбурга введено временное ограничение движения для всех транспортных средств. Согласно предварительной информации, причиной стало пять ДТП на данном участке, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварий и уточняют количество участников ДТП.

Водителям, направляющимся в сторону Екатеринбурга, рекомендуется пересмотреть маршрут из-за отсутствия объездных путей. Пути объезда отсутствуют.

Ирина Пичурина