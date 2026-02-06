Жителя Иглинского района осудили на восемь лет за убийство гостя

Иглинский межрайонный суд приговорил местного жителя к восьми годам колонии строгого режима за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года во дворе на улице Королева села Иглино между хозяйкой дома незнакомыми женщинами произошел конфликт. Вышедший на шум сожитель хозяйки в ходе ссоры ударил ножом в шею мужчине, который присутствовал на участке с гостями. От удара потерпевший скончался на месте.

Подсудимый не признал вину.

Суд также обязал обвиняемого выплатить отцу погибшего 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Майя Иванова